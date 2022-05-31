Гарика Харламова застукали в караоке-баре с «эскортницами»

Непросто скрыть от публики свою личную жизнь, когда ты Гарик Харламов.
В конце мая в социальных сетях разлетелись фотографии, как 41-летний юморист восседает за столиком в компании неких женщин в караоке-баре в Барвихе.
Опубликовавший снимки Telegram-канал «Светские хроники» сообщил, что дело было 29 мая. А дамы на фото были названы «эскортницами».
Напомним, после развода с актрисой Кристиной Асмус в 2020 году популярный шоумен стал встречаться с ее коллегой по цеху Катериной Ковальчук.
Неужели с новой пассией все кончено? Они ведь собирались пожениться… Ждем едкой шуточки от Гарика по поводу этих снимков.
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