У кого из наших знаменитостей грядут большие перемены в семейном положении

Константин Ивлев и Валерия Куденкова

В ближайшие недели у телевизионного шеф-повара Константина Ивлева и его жены Валерии родится дочь. Супруги уже выбрали имя — малышку назовут Никой. Для мальчика тоже было готово имя — Мирон. Ивлев с жены пылинки сдувает и бережет: зимой супруги собирались на Мальдивы, но врачи запретили беременной Валерии перелет и смену климата, поэтому теперь она выгуливает брендовый купальник в бассейне.

Плавать беременным можно и даже нужно! 29-летняя Валерия младше мужа на 19 лет, но это семейным отношениям не мешает. Ивлев — муж понимающий: и готовит сам, и с другими домашними хлопотами жене помогает. Напомним, у шеф-повара есть двое детей от первого брака, а для Валерии дочь будет первым ребенком.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

31-летняя Регина Тодоренко тоже плавает в бассейне — доктора это только приветствуют. Блогер и телеведущая в мае второй раз станет мамой. Пол ребенка звезда до поры до времени не раскрывает. У них с мужем, певцом и бизнесменом Владом Топаловым, есть 3-летний сын Михаил.

Тодоренко беременность переносит отлично — снимается в телешоу, проводит время с сыном и мужем. Во время последнего эфира шоу «Маска» Регина продемонстрировала округлившийся животик под розовым платьем. Поклонники тут же сделали вывод: мол, наверняка будет девочка, раз Тодоренко выбрала такой цвет.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

48-летний Сергей Шнуров скоро станет отцом в четвертый раз. У музыканта есть взрослые сын и дочь от первого и второго брака, а от нынешних отношений с 30-летней Ольгой Абрамовой у Шнурова еще и годовалый сын. Скоро жена подарит Сергею еще одного ребенка.

Лидер группы «Ленинград» остепенился и все реже эпатирует публику: «Мои главные планы на каждый день — вернуться домой, искупать сына и покормить щегла».

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн

68-летнего Андрея Макаревича с прибавлением можно будет поздравлять уже в ближайшие дни. Четвертая жена музыканта 37-летняя Эйнат Кляйн родит в Израиле, где живет уже много лет после репатриации с Украины, а недавно к ней присоединился Макаревич. Поженились они в конце 2019 года.

Для Макаревича это будет четвертый ребенок, а для Эйнат — первенец. Познакомились они во время отдыха музыканта в Эфиопии, где Кляйн была экскурсоводом.

Игорь Бутман и Анна Львова

60-летний народный артист Игорь Бутман в прошлом году красиво сделал предложение 28-летней Анне Львовой — прилюдно на летнем джазовом фестивале. Свадьба состоялась 1 апреля. Избранница худрука известного во всем мире джазового оркестра — настоящая красавица: длинноногая, стройная блондинка.

Выпускница консерватории из Челябинска еще и умница, ставшая правой рукой Игоря Бутмана, — Анна помогает и с пиаром, и с организацией и проведением фестивалей и концертов. Все хлопоты по организации свадьбы Львова тоже взяла на себя, а любимый муж соглашается со всеми предложениями избранницы.

Влюбленные вместе больше двух лет. Первый год Игорь Бутман скрывал имя избранницы: «Она красивая, очень хорошая, вкусно готовит. Пишу для нее вальс». А когда проверил чувства на прочность, то начал гордиться невестой в открытую. Общих детей у пары нет. Для Львовой это первый брак, а у Бутмана двое сыновей от предыдущих браков.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук

41-летний комик и бизнесмен Гарик Харламов — только на первый взгляд парень несерьезный. Недавно заговорили о том, что Харламов расстался с невестой, 29-летней актрисой Катериной Ковальчук. Однако это не так: отношения у Гарика и Катерины серьезнее некуда.

Предложение с кольцом сделано, поэтому друзья надеются, что летом ребята дойдут до загса. Пышного праздника не планируется. А вот брачный договор Гарик, скорее всего, составит. Так как половину своего имущества экс-супруге он уже оставлял: сначала при первом разводе, а потом при втором.

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