«Точно он»: какое новое название могут получить рестораны McDonald’s в России

Компания подала несколько заявок на новый товарный знак.

Какое же новое название появится у ресторанов McDonald’s в России? Американская компания продала свой бизнес в РФ отечественному предпринимателю, и все ее точки быстрого питания продолжат работу под другим брендом. Но каким?

На днях ООО «Макдоналдс» подало в Роспатент заявки на регистрацию новых товарных знаков: «Это он», «Точно он», «Компас», «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Как сообщает новостное агентство «Москва», согласно классификации, под этим брендами можно будет открывать закусочные, бары, кафе и рестораны, продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри, а также игрушки и предметы одежды.

Очевидно, что общепит McDonald’s продолжит развиваться под одним из упомянутых названий. В зависимости от того, что будет одобрено российскими чиновниками и новым владельцем бизнеса.

Напомним, рестораны, построенные американской сетью быстрого питания, начнут возвращаться в работу с 12 июня.

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