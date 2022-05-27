Российские рестораны McDonald’s начнут возвращаться к работе с 12 июня под новым брендом

Рестораны быстрого питания McDonald’s начнут возобновлять работу в России уже с 12 июня. До конца первого летнего месяца должны открыться первые 50 заведений.

Об этом сообщает издание Forbes, отмечая, что процесс открытия будет осуществлять уже новый владелец расположенных в России точек франшизы. Первым заработает ресторан в центре Москвы, в районе станции метро «Пушкинская».

При этом заведения с бургерами и картошкой фри будут называться уже по-другому. Как именно, журналисты еще не выяснили.

Напомним, компания McDonald’s свернула свою деятельность в России в марте 2022 года, а затем продала свой бизнес (850 ресторанов на территории РФ) отечественному предпринимателю. Новый владелец даст точкам общепита с большой желтой буквой «М» другое название.

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