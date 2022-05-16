«Макдоналдс» возобновит работу в России под новым брендом уже в июне

Компания уйдет из нашей страны, но сохранит коллектив, рестораны и меню.

Отличная новость для любителей запивать фастфуд газировкой пришла в этот понедельник, 16 мая. Компания «Макдоналдс» после приостановки работы сети ресторанов на территории России наконец-то определилась, что же будет дальше.

«Макдоналдс» и уходит, и не уходит из России одновременно.

Сеть быстрого питания объявила, что приняла окончательное решение уйти из России, но при этом все рестораны, коллектив и меню будут сохранены.

Изначально на новостных лентах появилась информация, что «Макдоналдс» продает свой бизнес в России и запретит новому владельцу использовать название, логотипы и меню.

Но несколько позже было уточнено, что все не так критично.

ТАСС со ссылкой на свои источники внутри компании «Макдоналдс» проинформировал, что сеть возобновит работу в России в середине июня под новым брендом, и все так любимые фанатами фастфуда бургеры, нагетсы, креветки в кляре и прочее останутся в меню.

Как в России будет называться «Макдоналдс», пока не известно. И как скоро приживется новое название, можно только гадать.

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