Маргарита Симоньян: как из провинциального корреспондента стала руководителем телеканала, побывала в Беслане и за что унизила Максима Галкина

Маргарита Симоновна Симоньян сегодня — одна из самых знаменитых журналистов и влиятельный медиаменеджер. Как ей удалось построить карьеру и возглавить крупнейший медиахолдинг страны с редакциями по всему миру — читайте в нашем материале.

Маргарита Симоньян: детство, национальность, родители

Маргарита Симоньян родилась в Краснодаре 6 апреля 1980 года. Отец Симон — армянин по национальности, мать Зинаида, по слухам, имеет еврейские корни. Детство будущей звезды отечественной журналистики прошло в бедности, семья с двумя детьми — у Маргариты есть сестра Алиса — ютилась в старом доме без газа, водопровода и канализации.

Когда Маргарите исполнилось 10 лет, семья переехала в новый микрорайон, где им выделили квартиру взамен обветшавшей. В школе она училась хорошо и в 9-м классе смогла поехать по программе обмена в США, где жила в американской семье Нью-Гемпшира, о которой до сих пор вспоминает с теплотой.

Окончив школу, Симоньян поступила в Кубанский государственный университет на факультет журналистики. Также прошла обучение в Школе театрального мастерства у Владимира Познера в Москве.

Маргарита Симоньян: карьера

Карьеру корреспондента на телевидении Маргарита Симоньян начала в родном Краснодаре в 1999 году. Причем сначала она стала героиней сюжета, а когда призналась, что мечтает работать на ТВ, ей предложили стажировку.

В 19 лет Симоньян отправилась в Чечню освещать боевые действия. И никому не сказала об этом, чтобы лишний раз не волновать близких. Смелость и отвага хрупкой журналистки принесли ей славу, а также несколько профессиональных наград.

Симоньян получила орден Мужества, премию Союза журналистов Кубани «За профессиональное мужество», а также первую премию Всероссийского конкурса региональных телерадиокомпаний за репортаж об отдыхе чеченских детей в Анапе.

В 2002 году Симоньян переехала в Москву, где стала корреспондентом программы «Вести» на ВГТРК. Одновременно с этим вошла в состав президентского пула журналистов, участвовала в качестве корреспондента в телемосте «Прямая линия с Владимиром Путиным».

В 2004 году Симоньян освещала страшные кадры из Беслана, ведя репортажи с места захваченной террористами школе № 1 на протяжении трех дней. За освещение этих событий журналистку наградили в 2005 году медалью Министерства обороны «За укрепление боевого содружества».

В 2005 году в Москве был создан международный информационный канал Russia Today, редакции которого открылись во многих странах мира. И 25-летняя Маргарита Симоньян была назначена его главным редактором. Ее безупречные знания английского и профессионализм, а также потенциал и талант стали основными причинами при принятии ее на эту должность.

В 2010 году Симоньян, с успехом проявившая себя на должности, стала главным редактором международного информационного агентства «Россия сегодня» и по сей день совмещает руководство обоими телеканалами. Кроме того, с 2014 года под ее началом информагентство Sputnik, которое так же, как RT, ориентировано на зарубежную аудиторию.

В 2017 году Маргарита Симоньян вошла в рейтинг журнала Forbes самых влиятельных женщин мира, заняв 52-е место.

Маргарита Симоньян: другие проекты

Симоньян с детства является писательницей. В 18 лет она впервые издала собственную книгу — сборник стихотворений. В 2010 году из-под пера журналистки вышла книга «В Москву!», через девять лет — «Черные глаза», в 2020 году она написала рассказ «Водоворот», опубликованный в журнале «Русский пионер».

Кроме того, Симоньян параллельно руководящим должностям сделала карьеру телеведущей. С апреля 2011 года по февраль 2012 года она вела еженедельную аналитическую программу «Что происходит?» на канале «Рен-ТВ».

Осенью 2012 года была ведущей еженедельной колонки «Точка зрения» на радиостанции «Коммерсантъ FM». С февраля по июнь 2013 года совместно с Тиной Канделаки вела политическое ток-шоу на НТВ «Железные леди». С сентября 2016 года — художественный руководитель и сценарист сатирического шоу «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна на НТВ.

Кроме того, медиаменеджер выступила автором сценария нескольких фильмов. В 2013 году она работала над телесериалом «Море. Горы. Керамзит», в 2017-м – над фильмом «Актриса», в 2018-м написала сценарий фильма, снятого ее мужем Тиграном Кеосаяном, «Крымский мост. Сделано с любовью!».

Маргарита Симоньян: рецепты

Симоньян активно ведет микроблоги в соцсетях. Она делится не только семейными фото, но и лайфхаками для домохозяек и рецептами. Блогер уже научила подписчиков красить яйца на Пасху, печь медовик и ржаную чиабатту, делать салат «Мимоза» и тыквенные кексы, а также множество блюд из советского детства и армянской кухни.

Маргарита Симоньян: общественная позиция

Симоньян активно выражает поддержку нынешнему президенту. В 2018 году она стала доверенным лицом Владимира Путина.

Журналистка не раз высказывалась в поддержку жителей Донбасса. И когда Россия признала независимость ДНР и ЛНР, одобрила это решение.

Маргарита Симоньян: личная жизнь

О личной жизни до текущего брака Симоньян особо не распространялась. В 2012 году стало известно, что она шесть лет является гражданской женой журналиста Андрея Благодыренко. Причем от свадьбы девушка открещивалась, мол, ни к чему эти хлопоты.

В том же году журналистку стали все чаще замечать в компании режиссера Тиграна Кеосаяна. Он был женат на актрисе Алена Хмельницкой и когда написал Симоньян в социальной сети, Маргарита не придала значения. Но кинодеятель оказался настойчив и добился встречи. Ухаживания переросли в отношения, пара вступила в гражданский брак.

В 2014 году Симоньян родила сына Баграта. Причем это оказался второй ребенок пары, оказалось, что годом ранее Маргарита подарила мужу первенца — дочку Марьяну, но это событие скрыла от общественности.

Третьим ребенком пары стала дочка Маро в 2019 году. Дети с малых лет изучают пять языков: русский, армянский, английский, французский и китайский. До недавнего времени многодетная мать скрывала лица ребятишек смайликами.

В 2020 году Симоньян объявила, что снова ждет ребенка. Она поделилась этой новостью со своими подписчиками и призналась, что не ожидала снова оказаться беременной. Но вскоре сообщила, что, к сожалению, потеряла малыша.

В течение десяти лет Симоньян отвергала предложения мужа пожениться. И лишь в марте 2022 года решилась на этот шаг.

Маргарита Симоньян: бизнес

Помимо журналистики, Симоньян занимается бизнесом. В 2012 году она открыла семейный ресторан «Жарко!» в Сочи.

Маргарита Симоньян: скандалы

Журналистка несколько раз становилась участницей скандалов. Один из последних связан с именем Максима Галкина. Скрывшийся за границей телеведущий позволил себе негативные высказывания в адрес России, и медиаменеджер не смогла молчать. Симоньян назвала Галкина геем, женившимся на Пугачевой ради прикрытия и выгоды.

«Вот такой человек, лживый-перелживый, печать ставить негде, позволяешь себе мою Родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления вообще ни о чем. Ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще Родина… Каждый раз, когда они будут позволять себе вот такой выплеск эмоций, я буду позволять себе вот такой выплеск эмоций!» — гневно высказалась Симоньян.

Слова Симоньян бурно обсуждаются в Сети до сих пор, но сам Галкин и его жена не отреагировали на скандал.

Маргарита Симоньян сегодня

Став мамой в третий раз, Маргарита, которая всегда была склонна к полноте, смогла похудеть на 19 кг и сейчас весит 52 кг при росте в 160 см. Она не стала скрывать, что сидела на диете. Еще она рассказала подписчикам, что каких-то сверхъестественных усилий диета не требует: приемов пищи только два, первый в обед, второй — до 18 часов. Сладкого при этом многодетная мама вообще не употребляет.

После начала украинских событий Маргарита Симоньян была включена в санкционный список Евросоюза. Однако для нее это не стало поводом для беспокойства.

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