Пугачева промолчала в день рождения Орбакайте, раздув слухи о расколе в семье

Многие тут же подумали, что старшая дочка Примадонны не поддерживает связь с именитой мамой.

Алла Пугачева уже третий месяц живет в Израиле вместе с мужем шоуменом и двойняшками Гарри и Лизой. Жена Максима Галкина даже делилась в личном микроблоге кадрами с празднования в фешенебельном ресторане Вербного воскресенья.

Поэтому многие поклонники считали, что певица также поздравит дочку Кристину Орбакайте с днем рождения. Однако по случаю 51-летия артистки Алла Борисовна не проронила и слова, чем тут же раздула слухи о расколе в семье. Неужто Кристина Орбакайте перестала общаться с именитой мамой? На самом деле Примадонна с дочерью не хотят публично обсуждать личное — у них разное отношение к этому.

«Пусть никто не переживает: конечно же, Пугачева поздравила дочку с днем рождения, просто сделала это приватно. Не надо нагнетать и без того непростую ситуацию и провоцировать конфликт», —ссылает MK.ru на близкий к ситуации источник.

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