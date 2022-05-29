Когда очень хочется заработать: песни оскандалившегося Макса Барских снова доступны в России

Хотя ранее украинский исполнитель гневно запрещал свои хиты в России.

Певец Николай Бортник, наиболее известный как Макс Барских, с начала кампании по защите Донбасса не раз высказал оскорбительные заявления в адрес россиян и звезд. Исступленный артист и вовсе расторг все контракты с местными студиями, отменил концерты и даже запретил свою музыку россиянам.

Не прошло, как говорится, и полгода, а треки Макса Барских снова доступны для покупки русской публике на музыкальных платформах. Это обнаружила Ксения Собчак, которая поделилась находкой в Сети.

«Треки Макса Барских вновь доступны российским пользователям. Ранее артист удалял свои песни с российских платформ. Музыка спасет мир или что-то другое?» — задается вопросом Собчак.

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