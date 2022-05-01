«Трусливые ублюдки»: оскандалившийся Макс Барских теперь оскорбил российских звезд

Музыкант известен своими русофобскими высказываниями и не раз оскандаливался в Сети.

Украинский певец Николай Бортник, наиболее известный как Макс Барских, дал большое интервью сайту Rolling Stone, в котором рассказал, как изменилась его жизнь на Украине. Год назад он, например, носил куртки с блестками, а теперь щеголяет в военной форме перед камерой.

Также сильно изменилось его отношение к российским фанатам. Музыкант подчеркнул, что раньше очень любил свою публику в России, но после начала украинской кампании, якобы, стали писать ненавистные комментарии. И не поскупился на оскорбления в их адрес, а также отменил свои выступления.

Перемены в Барских произошли и в отношении к коллегам по цеху из России. Особенно сильно ему стали действовать на нервы патриоты.

«Они делали сумасшедшие посты, например, «Вперед, Россия!». Некоторые российские артисты, которых я уважаю, поддерживали Украину, но некоторые поддержали российское правительство и были просто напуганы, трусливые ублюдки», — оскорбил коллег Барских.

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