Никакой лысины там нет! Почему на самом деле Аллегрова носит парики

Мало кто помнит, но Ирина Аллегрова на заре своей карьеры была брюнеткой со вполне скромной укладкой волос. Однако настоящей «шальной императрицей» она запомнилась в образе белокурой бестии с пышной шевелюрой.

Как рассказал друг Ирины Аллегровой Александр Богданович изданию «Собеседник», певица уже давно носит парики. Однако вопреки слухам она вовсе не страдает облысением. Хотя проблема все-таки была какое-то время.

В 1991 году Аллегрова попала в руки горе-парикмахера, который сжег ее волосы при попытке обесцвечивания. Артистка была вынуждена прибегнуть к услугам постижеров. В итоге поврежденные волосы отросли, а полюбившийся образ знаменитость решила оставить.

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