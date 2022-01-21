«Вся страна нас поженила»: Крутой раскрыл правду об отношениях с Аллегровой

Ирина Аллегрова отметила свой юбилей 20 января. Певице исполнилось 70 лет. С днем рождения ее поздравил и Игорь Крутой, который написал для артистки немало песен, ставших настоящими хитами.

«Юбилей обворожительной императрицы Ирины Аллегровой (рука не поднимается написать «Ирунчик»), с которой мы знакомы, страшно сказать, с 1978 года… Первой женщиной, исполняющей мои песни, Ирочка была, дружочком моим была, соседкой на станции метро «Новые Черемушки» в Москве тоже была. Любовницей не была, хотя вся страна нас и поженила, и, по-моему, до сих пор верит в то, что что-то там не чисто…» — написал Крутой в своем инстаграме.

больше по теме Кем Ирина Аллегрова подрабатывала во время кризиса Этой красивой женщине сегодня исполнилось 70 лет. Поздравляем!

Напомним, Ирина Аллегрова более 20 лет живет в подмосковном поселке «Советский писатель». О своей личной жизни после развода с четвертым мужем Игорем Капустой, который был младшее ее на девять лет, она не распространяется.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.