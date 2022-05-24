Гонорары звезд: сколько 70-летняя Ирина Аллегрова берет сегодня за 50-минутный концерт

Ирина Аллегрова в начале этого года отметила 70-летие. Она по сей день выступает на корпоративах. И в эфире шоу «Злые языки» Виктория Боня, которая стала его ведущей, решила выяснить, сколько стоит пригласить императрицу российской эстрады выступить на корпоративе.

Боня позвонила по найденному в Сети контакту, представителю Аллегровой. Якобы, на день рождения шефа в Москве она хотела бы, чтобы Ирина Александровна спела по такому поводу.

«60 тысяч евро – это ее гонорар. Стандарт 45-50 минут. Определитесь в датой, и я поговорю», — пообещал представитель Аллегровой. Боня нашла указанную сумму достойной.

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