«Закомлексованная, ревнивая мозгоклюйка»: Миро встала на сторону бывшего мужа Бородиной

Блогер Лена Миро прошлась по Ксении Бородиной. Акула пера уверена, что Курбан Омаров неспроста расстался ней, виноват в этом, якобы, «душный» характер ведущей.

При этом Миро сопоставила звезду с бывшей ее экс-мужа Аллой.

«Бывшая Курбанчика — ненапряжная, веселая симпатяжка. Бородина — закомлексованная, ревнивая мозгоклюйка. Первая дарит хорошее настроение, вторая придавливает грузом претензий и проблем. <…>

Лапоньки мои, никогда ничего не запрещайте своим мужчинам. Не контролируйте их. Не пытайтесь переделать и заставить жить по вашим правилам. <…>

А если нет к человеку доверия, то и жить с ним не стоит», — написала в своем ЖЖ Миро.

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