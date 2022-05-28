«Люблю отдыхать»: Бородина дерзко ответила на хейт за свою двухмиллионную виллу в Турции

Ксения Бородина арендовала для отдыха дом за деньги, которые многие россияне не могут годами накопить.

В последнее время Ксения Бородина ведет себя так, словно специально дразнит народ. Накануне она воспользовалась метро (будто в первый раз) и накатала злобный пост о том, что там «ад» и «тесно». Ее тут же обвинили в высокомерии ее же фолловеры.

Теперь же она сообщила, что купила недвижимость в Дубае и собирается приобрести дом в Турции. А пока арендовала виллу для летнего отдыха с детьми, заплатив за нее 37 тысяч евро. И это без питания и услуг прислуги. При этом не забыла сказать, что в прошлом году снимала жилье за 28 тысяч евро, но оно даже было лучше нынешнего.

Подписчики перевели эту сумму в рубли и у них получилось 2 миллиона. Впечатленные люди спросили Бородину, не жалко ли ей тратить такие деньжищи на отпуск.

«Я бесконечно люблю своих детей и люблю отдыхать. Они весь год учились, занимались в различных секциях. Я их не отрываю никогда от школы во время учебного года, кроме каникул. Тут погода плохая, сидеть в Москве все лето в дождях не хочу, поэтому мы летим на месяц», — сказала в ответ Бородина.

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