«Я с ним на связи»: Лещенко заявил, что Галкин собирается вернуться в Россию

В Москве прошла церемония награждения премии RU.TV. Лев Лещенко стал победителем в номинации «Коллаборация года». Артист спел дуэтом с Loc-Dog песню «Мы будем жить».

Журналисты на красной дорожке спросили Лещенко — кто, по его мнению, на российской эстраде мог бы заменить Аллу Пугачеву.

«Ну, во-первых, она никуда не уехала насовсем. Я на связи с ее супругом Максимом Галкиным. Отдохнут немножко и вернутся. А, во-вторых, нам нужна не новая Примадонна, а новый начальник, который собрал бы вокруг себя всю музыкальную индустрию», — отметил артист.

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