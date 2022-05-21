Алла Пугачева высказалась о разводе с Максимом Галкиным

Алла Пугачева и Максим Галкин в марте этого года улетели из России в Израиль. Из заграницы юморист много раз нелицеприятно высказывался в адрес своей страны, спровоцировав несколько скандалов.

В итоге Галкин уволился с Первого канала, на его концерты в России вряд ли кто-то пойдет после сказанного и сделанного.

Журналисты спросили Аллу Пугачеву — не собирается ли она разводиться со своим мужем. Ведь, очевидно, будущего у него в России пока нет.

«Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет», — сказала она на форуме, посвященном обсуждению российской культуры и ее свободы в Музее еврейского народа в Тель-Авивском университете.

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