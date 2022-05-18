Лев Лещенко рассказал, вернется ли Алла Пугачева в Россию

Также о миграции Примадонны и Максима Галкина высказались Стас Садальский и Данко.

Алла Пугачева может вернуться в Россию уже к 1 сентября. Об этом Примадонна намекнула, отвечая на вопросы журналистов. Корреспонденты подловили Аллу Борисовну и Максима Галкина в израильской Кесарии.

«А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — отметила певица.

Максим Галкин же промолчал.

Вернется ли семейный дуэт на Родину к сентябрю? А может ли случиться так, что в Россию приедет только один из супругов? На тему возможной миграции Аллы Пугачевой и Максима Галкина порассуждали наши артисты.

Данко: «Алла Пугачева в плену у Максима Галкина»

Певец Данко уверен, что муж сбивает Аллу Борисовну с пути истинного. И решение об отъезде в Израиль принимал именно он. Да и вообще, находясь в браке с юмористом, певица отчасти потеряла себя.

«Я считаю, что Галкин лишил страну Пугачевой. С его появлением она перестала петь нормальные песни, быть творческой единицей. Налицо то, что человек просто душит «наше все». И я уверен, что эти решения, — это его мнение, — заявил Данко. Когда Максим Галкин говорит про Бучу, про сбитый «Боинг», возникает такое ощущение, что ему позвонили из Вашингтона и написали на бумажке те пункты, которые он озвучивает. Но явно Максим Галкин не сам все придумал и такие вещи говорить не стал бы. Мне кажется, Алла Борисовна в плену у Галкина. Возможно, в семейном плане Алла Пугачева с ним и расцвела, все-таки у нее муж и дети, но ту Пугачеву, которую мы раньше знали, Галкин уничтожил. Ни песен новых, ничего. Она превратилась в его тень. Мне кажется, супруг на нее очень давит. Сама Алла Борисовна отдалась воле своего мужа. Но она другого уровня человек. Мне кажется, ее надо освобождать от Галкина».

Лев Лещенко: «Алла Борисовна поехала лечиться»

А вот Лев Лещенко, напротив, уверен, что супруги вернутся в Москву. Ведь Алла Пугачева, по мнению Льва Валерьяновича, — настоящий патриот России.

«Конечно, вернутся. Я в этом ни минуты не сомневаюсь. У Аллы Борисовны никогда не было таких настроений. Она поехала полечиться. А какой смысл уезжать, объясните мне, пожалуйста. Это что-то решает в жизни? — задается вопросом Лев Лещенко.

— Но ведь в истории нашей страны уже были примеры массовой эмиграции интеллигенции. Тот же «философский пароход»…

— Но это не тот случай. Я считаю, что Алла Борисовна – патриот и гражданин России и будет ее гражданином до конца дней своих. Я в этом нисколько не сомневаюсь, поскольку разговаривал с ней ранее. Более глубокого человека, любящего свою страну, я не знаю.

Стас Садальский: «Алла Пугачева никуда и не уезжала»

Актер Стас Садальский вообще считает, что ни о какой миграции не может идти и речи.

«Алла Борисовна и не уезжала. А это какая-то глупость, раздувается из мухи слона, — заявил актер. — Журналисты боятся трогать дядю в шляпе и нападают на артистов. По крайней мере, это безопасно. А дяди в шляпе могут и ответить».

— То есть, у вас сомнений нет?

— Алла Борисовна никуда и не уезжала. Она до сих пор в России. Я вам одно и то же, как заведенный, говорю.

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