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Данко: «Анастасия Волочкова — предатель, так опорочила балет»

Певец сравнил балерину с лошадью.

Данко: «Анастасия Волочкова — предатель, так опорочила балет»
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Певец Данко, он же Александр Фадеев, стал новым героем популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой, артист высказал свое отношение к Анастасии Волочковой.

«Вообще, Волочкова — предатель, так опорочила балет. Да и никто ей не ломал карьеры. Там были проблемы посерьезнее. У всех были миниатюрные фигуры, а эта, простите, как лошадь», — заявил Данко.

Напомним, Данко помимо пения, долгое время радовал публику Большого театра, где в процессе работы посещал мастер-классы у таких педагогов, как: Асаф Мессерер, Галина Уланова, Марина Семенова, Борис Акимов.

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