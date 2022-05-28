«Баснословная сумма»: сколько стоит и как выглядит дом Данко в Ялте

Два года назад Данко со своей гражданской женой Марией Силуяновой переехал в Ялту. Молодые люди купили там шикарный дом.

«Это целая фазенда. Я продала свой дом в подмосковной Лобне в 400 квадратных метров за 11 миллионов рублей. И за 20 миллионов мы купили особняк в Ялте. Сейчас он стоит намного дороже», — рассказала невеста певца.

Дом в 150 «квадратов», в котором артист живет с Машей постоянно — построен в голландском стиле. На первом этаже — просторная гостиная с кухней, на втором — три комнаты, одну из которых занимает пасынок певца — шестилетний Руслан.

Кстати, Данко и Мария купили в Ялте двое апартаментов, чтобы иметь пассивный доход со сдачи недвижимости.

«Летом мы вообще ни в чем не нуждаемся, — отметила Маша. — Еще и на зиму хватает денег».

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