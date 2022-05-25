Лера Кудрявцева: «Певец Данко рассекретил имя женщины, ради которой стал звездой»

28 мая в 21:00 после «Ты не поверишь!» гостем шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Данко. Сладкоголосый певец расскажет, кому обязан своей славой, почему не общается с родными дочерями и о что думает о бывших коллегах по Большому театру.

Говорят, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Подразумевают, разумеется, его возлюбленную, музу и вдохновительницу. Но Данко своим сценическим успехом обязан вовсе не любимой девушке, а женщине, которая его ни во что не ставила и не верила, что он способен чего-то добиться в жизни. И еще она не стеснялась делиться этими мыслями с самим Данко, который был еще очень молод, чтобы успеть громко заявить о себе.

«Я стал звездой, потому что хотел доказать Злате, что я не полное ничтожество», — откровенно признается артист.

Хотя жаловаться на представительниц прекрасного пола Данко не стоит: женщины всегда обращали на него внимание, и он редко надолго оставался один. Так среди красавиц, крутивших с ним романы, Вера Сотникова и Лолита Милявская.

«Она безумно ревнивая, это факт!» — вспоминает Данко отношения с Лолитой.

Еще бы — с таким-то темпераментом! Впрочем, Данко всегда выбирал в спутницы ярких и интересных, и в хорошем вкусе ему не откажешь. Жаль только, что его самые долгие отношения несколько лет назад изжили себя. В гражданском браке с Наталией Устюменко родились две девочки, но отцовство не стало для Данко праздником. Почему так вышло, он расскажет сам — это довольно сложная и болезненная история.

Мужского внимания требует и сынишка Марии Силуяновой, с которой Данко сейчас состоит в отношениях. Под венец влюбленные не спешат: им и так неплохо живется. К сожалению, Марии портят жизнь недоброжелатели, которые никак не могут смириться с чужим счастьем.

«Они мне пишут: «Чтоб ты сдохла и чтоб твой сын стал инвалидом», — рассказывает о человеческой жестокости Мария, которая тоже пришла ко мне в студию.

Мне, признаться, было больно и страшно ее слушать. Не представляю себе, как можно желать ребенку заболеть, как только язык поворачивается такое писать… К счастью, мальчик находится под надежной защитой любящей мамы и ее знаменитого избранника и растет в любви и гармонии.

А вот с родными дочками отношения у Данко не складываются… Так, к сожалению, бывает — это жизнь, и она не похожа на сюжет индийского кино, в котором в конце обязательно торжествует любовь. Не хочу никого осуждать — пусть о дочках расскажет сам Данко и объяснит, почему у них не получается быть семьей и возможно ли наладить общение.

Рассказывая о дочках, о своих женщинах и коллегах по Большому театру, в котором много лет танцевал, Данко старался говорить максимально откровенно, ничего не тая, уверенно и честно. И только когда речь зашла о вопросе, ответ на который стоит один миллион рублей, певец несколько растерялся и задумался.

«Это такая боль, — признался он, пытаясь справиться с собой. — Это сейчас я понимаю, насколько это неправильно».

О чем так горько сожалеет певец Данко? С кем связана его главная тайна? И отважится ли он на откровенность прямо в эфире? Смотрите новый выпуск шоу «Секрет на миллион» — и сами все узнаете.

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