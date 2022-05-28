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«Небо у нас в груди»: Джигурда и Анисина запечатлелись с подросшими детьми на морском берегу

Актер воссоединился с семьей после долгой разлуки.

«Небо у нас в груди»: Джигурда и Анисина запечатлелись с подросшими детьми на морском берегу
Марина Анисина и Никита Джигурда. Фото: Global Look Press

Эпатажный актер Никита Джигурда и экс-фигуристка Марина Анисина недавно во второй раз зарегистрировали свой брак. Правда, живут супруги на две страны. Джигурда – в России, а Анисина – во Франции, где обучает юных фигуристов.

На днях артист навестил супругу с детьми, а кадрами веселого времяпрепровождения поделился в своей соцсети.

Марина Анисина и Никита Джигурда
Марина Анисина и Никита Джигурда с детьми. Скриншот: соцсети

«Небо у нас в груди. Из-за внешних обстоятельств я больше года не обнимал любимую супругу и наших маленьких богов», — написал Джигурда.

Напомним, Марина Анисина родила Никите двоих детей – сына сына Мика-Анжела Крист и дочь Эву-Владу. Оба звездных наследника занимаются большим теннисом. Они занимаются большим теннисом.

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