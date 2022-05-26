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«Наше время»: Анисина зажгла на пляже с Джигурдой

Экс-фигуристка уже несколько лет живет во Франции.

«Наше время»: Анисина зажгла на пляже с Джигурдой
Марина Анисина и Никита Джигурда. Фото: Global Look Press

Некоторое время назад актер Никита Джигурда и экс-фигуристка Марина Анисина решили, что не могут друг без друга, и пошли в ЗАГС во второй раз.

Сейчас бывшая спортсменка проживает во Франции, где тренирует юных фигуристов, а Джигурда основное время проводит в Москве. Накануне эпатажный артист навестил жену. Кадром с романтической встречи на морском берегу Марина поделилась в своей соцсети.

Марина Анисина и Никита Джигурда
Марина Анисина и Никита Джигурда. Фото: соцсети

«Наше время… Слава нам — любви Богам! Джи все-таки выделил минутку времени семье!» — написала Анисина.

Напомним, Анисина родила Джигурде двоих детей – сына Мика-Анжела и дочь Эву-Владу. Оба звездных наследника занимаются большим теннисом.

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