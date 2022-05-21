Затаскали по судам: Наташа Королева может остаться без имущества

Еще в 2020 году Наташа Королева закрыла свой салон красоты, который располагался в двухэтажном помещении ЖК «Воробьевы горы». Позже певица получила повестку в суд. Департамент городского имущества потребовал признать постройку самовольной.

Межлу тем стало известно, что помещение Королева купила в 2011 году и сама ничего не строила. По этому делу уже было два судебных заседания, которые певица отстояла.

Но, как сообщает «Комсомольская правда», «16 мая власти подали кассационную жалобу на решение суда, а значит, «русалка» все еще может лишиться помещения, которое после закрытия салона красоты сдает в аренду. Судебные заседания должны начаться в ближайшее время».

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