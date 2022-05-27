Теперь это «Рогов+»: Рогов вернулся на СТС в компании Летучей, и модное шоу будет с проверкой на чистоту

В январе этого года ведущий Александр Рогов сообщил своим поклонникам, что перерос проект «Рогов в деле» и решил творить новый модный проект на ТНТ, куда его пригласили. Однако на канале стилист так и не появился, зато объявил о запуске обновленного проекта на СТС.

Теперь вместо «Рогов в деле» будет выходить «Рогов+». И вместе с ним программу будет вести Елена Летучая. Она вместе с Александром обсудит героинь проекта, даст им советы и проведет ревизию у участниц дома.

«У меня было время переосмыслить формат мейковер-шоу и понять, куда двигаться дальше. И мне кажется, что женская мудрость и чутье Лены вкупе с моим опытом в производстве мейковер-проектов позволит создать совершенно новый и многогранный продукт для российского ТВ: одновременно трогательный, смешной и полезный», — прокомментировал новый проект Александр Рогов.

Премьера мейковер-шоу «Рогов+» состоится на канале СТС 29 мая в 09:00.

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