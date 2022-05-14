«Они будто хотели быть клешеными»: Рогов показал модные джинсы, которые моментально молодят

Стилист Александр Рогов на своем YouTube-канале Rogov live прошелся по магазинам в поисках трендовых вещей.
Он обратил внимание зрительниц на модные джинсы, которые были укороченной длины и с легким клешением внизу. Открытые лодыжки всегда освежают внешний вид и слегка омолаживают, придают образу определенную игривость.
Похожие брюки, по словам Рогова, носила главная героиня фильма «Криминальное чтиво» в исполнении Умы Турман, именно в них она танцевала на конкурсе с героем Джона Траволты.
«Они будто хотели быть клешеными длинными, но их укоротили и клешика чуть-чуть осталось», — так описал модные джинсы Александр Рогов.
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