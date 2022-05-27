Анастасия Костенко заговорила о разводе с мужем-абьюзером

Модель пока уехала от мужа в Ростовскую область.

Бывшая модель Анастасия Костенко родила футболисту Дмитрию Тарасову троих детей. Пара что ни день выступает в соцсетях за семейные ценности. Молодые утверждают, что всегда находят компромисс в отношениях.

Однако в последнее время между супругами творится что-то неладное. Костенко уехала с тремя детьми к родителям в Ростовскую область. О дате возвращения она ничего не говорит.

Поклонники также обеспокоены тем фактом, что в соцсетях Анастасия заговорила об абьюзе. По ее словам, ни в коем случае нельзя терпеть насилие мужа-тирана.

Она призвала всех женщин представить, что будет, если оставаться долгое время в разрушительных отношениях.

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