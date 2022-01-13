«Шикарная фигура»: Анастасия Костенко в цветочном купальнике прильнула к Дмитрию Тарасову

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, разместила в личном микроблоге фото в объятиях мужа. Знаменитости позировали в сексуальных пляжных образах.

Костенко выбрала для фотосессии под пальмами купальник с цветочным принтом. Модель похвасталась плоским животиком и длинными ножками, примкнув к Тарасову с голым торсом.

«Прилетели зарядиться, так как очень много планов, мыслей еще больше — и все это нужно реализовывать. Все-таки для меня Мальдивы ближе всего!» — отметил Тарасов.

«Очень красивая пара», «Шикарная фигура», «Настя, ты молодец! Отличная форма!», «Настенька, вы прекрасны», «Девочка прям, а в то же время мама троих детей. Счастья вашей семье», «Выглядите прекрасно! Отличная фигура у мамочки!» — восхитились поклонники Тарасова и Костенко.

Напомним, ранее Анастасия Костенко покрасовалась в коротких шортиках и розовом кроп-топе на Мальдивских островах. Многодетная мамочка привела свое тело в тонус после третьих родов.

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