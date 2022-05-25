«Без двух недель совершеннолетняя»: Анастасия Костенко предстала с младшей сестрой-выпускницей

Третья жена экс-футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко запечатлелась с родственницей на школьной линейке.

Третья жена бывшего футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко посетила школьную линейку своей младшей сестры.

Многодетная мама поддержала родственницу на празднике последнего звонка, приехав в свой родной город Сальск.

В микроблоге Анастасия Костенко поделилась снимком, на котором предстала с сестрой Дианой. Облаченная в джинсы оттенка прокисшей малины и розовый кардиган Костенко обняла младшую сестру.

Диана, как и положено выпускнице, надела черное платье с белым фартучком, а на голову повязала белый бант.

«Моя выпускница. Без двух недель совершеннолетняя. Вот и заканчивается беззаботное детство и с первым ЕГЭ начинается время ответственности и достижения целей. Желаю тебе и всем выпускникам успешной сдачи экзаменов!» — написала под фото Анастасия Костенко.

Подписчики пришли к выводу, что Диана очень хороша собой, но на старшую сестру не похожа.

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