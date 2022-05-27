«Отвлекли «мажора» от Брутян?»: Прилучный растрогался, увидев кадры с первого выпускного 6-летней Мии

Актер из сериала «Желтый глаз тигра» проводит отпуск с армянской красоткой. При этом Павел не забывает и о своих отцовских обязанностях.

Агата Муцениеце делилась с поклонниками свежими кадрами с первого Выпускного бала своей 6-летней дочки Мии. Похоже, что видеоролики с торжества актриса из фильма «Тобол» отсылала и экс-мужу Павлу Прилучному. В своем микроблоге «мажор» показал ролик, на котором его дочурка поднимается на сцену в изящном кукольном платьице. Едва ли актер успел бы прилететь на детский праздник, учитывая, что он наслаждался каникулами с 26-летней Зепюр Брутян. Видимо, экс-жена «мажора» отвлекла Павла от его романтических сетов, напомнив о детях.

К слову, Агата Муцениеце как-то вскользь упомянула, что ради общих отпрысков — девятилетнего сына Тимофея и шестилетней дочки Мии, она готова пойти на примирение с Прилучным. Актриса понимает, что детям нужен отец, пусть и тот, что живет отдельно от них.

«Ну все, моя красотка стала совсем взрослой!» — посетовал «мажор» Прилучный. «Отвлекли «мажора» от Брутян?», «Видосики Агата посылает? Чтобы не заплыл глубоко», «Мда! С детьми-то холостого из себя не построишь», — писали фолловеры.

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