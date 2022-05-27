«Получить бюджетное финансирование»: Павлючик озвучил цели Михалкова от евразийского «Оскара»

По словам кинокритика, что это будет за зверь – непонятно.

Кинокритик и член Академии кинематографических искусств «Ника» Леонид Павлючик раскритиковал идею режиссера Никиты Михалкова организовать евразийский «Оскар». Мнение журналиста опубликовал в «Телеграм» актер Станислав Садальский.

По словам Павлючика, благодаря Михалкову приказал долго жить Московский международный кинофестиваль, который выбыл из категории класса А. О новой идее режиссера Павлючик также высказался негативно.

«Что это будет за зверь — непонятно. Ибо есть всем известный «Оскар». И есть менее известный, но набирающий популярность так называемый «азиатский Оскар», в котором ежегодно участвует и Россия. Зачем при этом раскладе нужен еще и евразийский «Оскар»? Видимо, только затем, чтобы его возглавил Михалков и получил под это дело бюджетное финансирование». Леонид Павлючик

Ранее Никита Михалков выступил с интересной инициативой: «Статуэтка будет — бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не просто фестиваль. Чтобы было понятно, скажу, что это будет евразийский «Оскар».

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