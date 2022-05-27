«Распилочные дела»: критик разнес в пух и прах идею Михалкова о создании новой кинопремии

Накануне режиссер Никита Михалков, который также является председателем Союза кинематографистов России, предложил создать евразийскую киноакадемию и учредить ее премию, аналогичную американскому «Оскару».

Кинокритик Василий Корецкий считает, что в нынешних реалиях эта идея не имеет никакого значения.

«Это все настолько неважно в условиях разрушения проката и непонятно, что будет с производством фильмов. Учитывая, что правительство отказалось выделить дотации, вполне вероятна такая история, что к концу лета кинотеатры просто закроются и фильмы, которые будут сняты, просто не смогут выйти в прокат. В этом контексте, если посмотреть на картину целиком, то очевидно, что все эти предложения, премии — это какие-то распилочные просто дела, которые не имеют никакого значения», — цитирует Корецкого NEWS.ru.

Также кинокритик отметил, что не знает, какие страны могли бы участвовать в премии, кроме России.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.