Летящей походкой: Михалкова без стеснения оголила аппетитные формы

Юлия Михалкова получила широкую популярность благодаря шоу «Уральские пельмени». Из проекта она ушла еще в 2019 году, заявив создателям, что ее не устраивают гонорары. Скандал быстро утих, а артистка ушла в так называемое свободное плавание.

Помимо всего прочего, Михалкова – активный пользователь соцсетей. Ежедневно она радует свою миллионную публику снимками, в том числе и весьма откровенными. На этот раз Юлия показала кадры, на которых нарядилась в микрошортики и сапоги в ковбойском стиле. Образ помог подчеркнуть красоту стройных ног брюнетки.

«Вот это ноги! Вау! Такая красотка! Шикарна как всегда!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Юлия Михалкову часто называют русской Джоли из-за внешнего сходства с голливудской актрисой.

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