Не только Израиль: Максим Галкин отправится в тур по Австралии с новой программой

Об этом шоумен сообщил в своей соцсети.

В начале лета у Максима Галкина пройдет ряд концертов в Израиле. На земле обетованной шоумен с Аллой Пугачевой и двойняшками Лизой и Гарри обосновался с марта.

Ранее юморист сообщил, что все билеты на его шоу, которые будут проходит в разных городах Израиля, уже раскуплены. Теперь же Галкин обратился с новым заявлением. В своей соцсети он сообщил, что отправляется в тур по Австралии. Выступления там пройдут в начале сентября. Так, жители Сиднея увидят Максима 2 сентября, а Мельбурна – 4-го.

Напомним, ранее музыкальный критик Павел Рудченко назвал причину поведения Галкина, заявив, что шоумен пошел на такой шаг из-за популярности, которая ему замылила глаза.

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