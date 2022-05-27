«Замыливает глаза»: стала известна настоящая причина поведения Максима Галкина

Шоумен уехал в Израиль в начале марта.

В феврале юморист Максим Галкин позволил себе высказаться в адрес России, а уже в начале марта был замечен с семьей в аэропорту. Теперь звездная пара с детьми живет в Израиле.

Музыкальный критик Павел Рудченко считает, что шоумен пошел на такой шаг потому, что популярность ему замылила глаза.

«Когда артист достигает апогея своего творчества, влияния и знакомства с первыми лицами, конечно, забываешься. Все-таки слава замыливает глаза. И некоторые наши исполнители, я думаю, именно в таком вот и пребывали состоянии», — цитирует Рудченко «Царьград».

Напомним, на начало лета в Израиле у Галкина запланирован ряд концертов.

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