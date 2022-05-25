«Какая Амазонка!»: Михалкова в наряде из прозрачной ткани сразила фигурой

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова — обладательница не только искрометного чувства юмора, но и шикарной внешности. В Сети ее даже часто сравнивают с американской актрисой Анджелиной Джоли. А каждый ее свежий снимок вызывает бурю эмоций у поклонников.

На этот раз 38-летняя звезда поделилась кадром из лифта. Юлия позировала в брюках в стиле милитари и топе с прозрачными вставками. Фанаты засыпали ее комплиментами.

«Вау, красота! Ого, какая Амазонка! Классные штанишки! Очень Вам идет», — писали пользователи Сети.

Напомним, состав «Уральских пельменей» Юлия Михалкова покинула в 2019 году. Не обошлось без скандала. По слухам, актриса требовала повышения гонораров.

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