«Восхитительно»: Михалкова показала, как выглядит без нижнего белья

Всеобщую популярность Юлия Михалкова получила благодаря команде «Уральские пельмени». Вот уже три года, как звезда ушла в «свободное плавание» и похоже, ни о чем не жалеет. Среди прочих увлечений 38-летней брюнетки – активное развитие соцсетей.

Накануне она поделилась в своем микроблоге снимком, на котором позировала в экстравагантном наряде. Необычный топ с прорезями не предполагал наличие нижнего белья, что сразу заметили фолловеры.

«Красотка! Восхитительно! Вау, хороша! Огонь! Прекрасно выглядите», — писали пользователи Сети.

Напомним, из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова ушла в 2019 году после большого скандала. По слухам, звезда просила повысить ей гонорары.

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