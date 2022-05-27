«За границей — миллионы»: Шаляпин проболтался о переживаниях Пугачевой и Галкина

В адрес уехавших в Израиль Аллы Пугачевой и Максима Галкина не высказался разве что ленивый. А пара тем временем уже почти три месяца живет в солнечной Кесарии, где остановилась в особняке брата шоумена.

Не стал молчать и Прохор Шаляпин. Он встал на сторону Примадонны.

«Это их личный выбор. Я тоже не ханжа, может, если бы у меня были за границей деньги, миллионы, мне бы тоже было бы что терять, я бы переживал. Но я не осуждаю этих людей, это личный выбор Максима Галкина, Аллы Пугачевой. Алла Борисовна ничего не говорила про страну, она просто уехала вместе с мужем со своим», — цитирует Шаляпина «Пятый канал».

Напомним, ранее Алла Пугачева заявила, что вернется в Россию к сентябрю.

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