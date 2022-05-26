Калныньш — о Чулпан: «Хаматова задумалась, как исхитриться, чтобы вернуться в Россию»

Чулпан Хаматова направо и налево раздает интервью в Латвии, недоумевая при этом, почему от нее все ждут исключительно жаренных сенсаций. Похоже, творчество именитой артистки никого за границей особо не интересует.

Чулпан Хаматова обосновалась в элитном коттедже в экопоселении под Ригой. Не успев приехать в Латвию, актриса театра и кино тут же дала интервью, едва ли не разрыдавшись о того, что скопленных ею денег без съемок хватит только на 3-4 месяца. Похоже, Чулпан никак не ожидала, что жизнь за границей окажется такой дорогой. А теперь ходят слухи, что актриса подумывает вернуться на родину.

О переобувании Хаматовой высказался и латвийский актер Ивар Калныньш. По его мнению, звезда не привыкла бесплатно проводить «творческие вечера». А заработанные в Латвии гонорары едва ли могут сравниться с теми суммами, что Чулпан получала на родине будучи ведущей театральной актрисой.

«Хаматова уже начала задумываться: а как исхитриться, чтобы вернуться в Россию. Да уж, уходят, громко хлопнув дверью, а возвращаются на цыпочках… Обрыдло мне все это, господа!» — отметил Калныньш.

Ранее об отъезде актрисы высказалась и Татьяна Васильева, заявив, что лично она не хотела бы, чтобы Чулпан Хаматова возвращалась на родину.

По материалам «Аргументов недели».

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