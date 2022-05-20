«Плюнула на этот народ! Стыдно!»: Татьяна Васильева — о «рыдающей» в Латвии Чулпан Хаматовой

Только перебравшись за границу, актриса театра и кино со слезами на глазах жаловалась в интервью, что скопленных ею денег хватит на 3-4 месяца.

Татьяна Васильева считает, что Чулпан Хаматова отплатила черной неблагодарностью своим поклонникам, сбежав за границу. И это при том, что в России зритель чуть ли не на руках носил именитую актрису. Татьяна Григорьевна подметила, что Чулпан снималась буквально без перерыва, то в одном фильме, то в другом. Ее просто обожали в «Современнике», давали все лучшие роли.

Теперь же Хаматова заявила, что считает свое звание народной артистки России бредятиной. Понять, что произошло с Чулпан, которая со слезами на глазах давала интервью в Латвии, жалуясь на то, что скопленных ею денег хватит на 3-4 месяца, Васильева не может. Разумеется, актриса говорила о том, что, оставшись без ролей и театра, ей будет крайне сложно существовать в чужой стране. Своим поведением, как считает Татьяна Григорьевна, Хаматова просто плюнула на своих поклонников.

«Где ее преподнесли народу и народ ее полюбил. И плюнуть на этот народ. Снималась из одного фильма в другой. И сказать, что стыдно. Я знаю других актрис, которые покруче. Они сидят и ждут своего часа. Они могут его не дождаться», — заявила Васильева.

По материалам шоу «Антонимы».

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