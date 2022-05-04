«Не понимаю, что я еще должна?»: от оскандалившейся Хаматовой ждут новых жареных сенсаций, а не ужимок

Чулпан уже назвала звание народной артистки России «бредятиной», и успела поплакаться на то, что без съемок и театра ее денег хватит на 2-3 месяца.

Чулпан Хаматова обосновалась в экопоселении под Ригой, спешно уехав из России. Оказавшись за границей, актриса тут же дала большое интервью, пожаловавшись на то, что без съемок и театра ее сбережений хватит на 2-3 месяца. А коммуналка в Латвии, особенно в отопительный сезон, выйдет Чулпан в копеечку.

Кстати, не успела актриса поплакаться на «дыры в карманах», как ее тут же пригласили в Новый Рижские театр. Дело в том, что главный режиссер Алвис Херманис хорошо знаком с Чулпан благодаря совместной работе над спектаклем «Горбачев». Он пригласил коллегу в свою труппу.

Однако Хаматова продолжает раздавать интервью, пользуясь любой возможностью. К примеру, Чулпан как-то вскользь бросила фразу, назвав звание народной артистки России «бредятиной». В ответ журналистка Алена Жигалова в своем YouTube-шоу «Алена, блин!» заверила, что не верит в искренность слов актрисы, которой якобы все равно, отберут ли у нее звание народной артистки или нет. Так, ведущая подметила, что если бы Чулпан с самого начала не нуждалась в подобных регалиях, она бы не обивала всевозможные инстанции, и не собирала кучу справок, чтобы стать народной.

А на съемках очередного интервью Чулпан едва ли не со слезами на глазах вопрошала в студии о том, что еще от нее хотят. Однако журналистов, похоже, интересовали исключительно жаренные факты и сенсации, которые могла бы им дать Хаматова, выдав очередной спич.

«Я честно… вы знаете… я, правда… у меня профессия… Я даже не понимаю, что я еще должна артикулировать?» — запиналась растерянная Чулпан в студии.

Подобные ужимки немало удивили доктора философских наук, специалиста по философии языка Юрия Баранчика.

«Чулпан чуть не плачет: Мне что, каждый день теперь надо будет выступать? А как же ты думала?» — сетует доктор, поражаясь наивности актрисы, которую, кажется, зовут на интервью только ради острых цитат.

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