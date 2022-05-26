Близкие Леонида Агутина прокомментировали информацию о гибели его дочери

В СМИ стали появляться данные о трагедии с крокодилом.

В окружении исполнителя Леонида Агутина опровергают слухи, согласно которым его дочь якобы серьезно пострадала или даже погибла в результате нападения крокодила во Флориде. Такие данные в последнее время стали появляться в различных СМИ.

Находились «свидетели», утверждающие, что живущая в США дочь Агутина и Варум на отдыхе стала жертвой крокодила.

«Это чушь! Елизавета жива и здорова», — сообщил один из близких знакомых Агутина журналистам издания «МК».

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