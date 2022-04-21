«Не нужен был колледж»: американская дочь Агутина и Варум покорила новую вершину

Лиза Агутина-Варум с четырех лет живет в США.

Единственная дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина – Елизавета Агутина-Варум с четырех лет живет в США. В России девушка бывает крайне редко и русский язык почти не знает.

23-летняя звездная наследница пошла по стопам родителей и несколько лет назад организовала рок-группу Bruvvi band, в которой выступала в барах и клубах. А на днях все изменилось. Коллектив выступил на разогреве у Bon Jovi.

«Похоже, что мне все-таки был не нужен колледж!» — пошутила опьяненная первым успехом Елизавета.

Добавим, звездные родители не балуют американскую дочь. Известно, что несколько лет назад она работала и официанткой, и уборщицей.

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