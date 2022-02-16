Леонид Агутин: как музыкант стал звездой, почему не воспитывал дочерей и как попался на изменах Анжелике Варум

Леонид Агутин прославился в 90-е годы как певец и композитор. Удвоить талант и приумножить успех ему помогло сотрудничество с Анжеликой Варум. Она стала его музой и женой, а также родила ему дочь.

Правда, воспитывать наследницу артист и исполнительница не смогли, отправив ее к дедушке в Майами. А сам Агутин не раз попался на адюльтере. Брак музыканта, трещавший по швам, смог сохраниться, — Варум по-философски смотрит на измены мужа.

Леонид Агутин: детство, родители

Леонид Агутин родился в Москве 16 июля 1968 года. Его отец – известный музыкант Николай Петрович Агутин, мать — Людмила Леонидовна Школьникова, заслуженный учитель России, преподавала в начальной школе.

Николай Агутин пел в ВИА «Голубые гитары», является лауреатом конкурса «Братиславская лира». Он работал администратором в группах Стаса Намина, в коллективах «Веселые ребята», «Поющие сердца» и «Песняры». В настоящее время — музыкальный критик.

С матерью своего первенца Агутин-старший познакомился в Парке Горького, они прожили вместе 16 лет, но когда Леониду исполнилось 14, развелись, и музыкант снова женился. Во втором браке у Николая Агутина родились две дочери, сестры Леонида Ксения (1980 г.р) и Мария (1982 г.р).

Мать тоже вышла замуж повторно. Отчим Николай Бабенко жил в том же доме, что и Людмила Школьникова, и когда женился на ней, отдал свою квартиру Леониду.

С детства Леонид рос в атмосфере музыки и творчества. С шести лет будущий артист пошел в музыкальную школу, позже окончил московскую джазовую школу при Доме культуры «Москворечье» по классу фортепиано.

По достижении совершеннолетия Леонид Агутин отправился отдавать долг Родине и служил два года, с 1986 по 1988 гг в советских пограничных войсках КГБ СССР на советско-финской границе.

Вернувшись из армии, Леонид Агутин поступил во МГИК, который окончил в 1992 году, став режиссером-постановщиком театрально-массовых представлений по профессии.

Леонид Агутин карьера

Выступать на сцене Леонид Агутин начал в 1989 году. Он активно ездил с концертами с популярными артистами и был, что называется, на разогреве. Свои песни писал сам, музыку и аранжировку делал тоже лично. В 1991 году создал композицию «Босоногий мальчик», с которой отправился покорять эстраду.

Прорыв произошел на фестивале в Ялте в 1992 году. Его песня «Босоногий мальчик» победила здесь, затем в следующем году — на конкурсе в Юрмале, и быстро стала хитом. И об Агутине-младшем узнала вся страна.

Свой дебютный сольник Леонид Агутин выпустил в 1994 году. Он так и назывался «Босоногий мальчик». Альбом сразу же стал хитом, возведя музыканта на вершину музыкального Олимпа. Он в том же году стал обладателем званий «Певец года», «Песня года» и «Альбом года» с песнями «Хоп хей, ла ла лэй» и «Голос высокой травы».

Второй сольный альбом Гутин выпустил в конце 1995 года под названием «Декамерон». Он состоял из 10 песен, среди которых «На сиреневой луне», «Пароход», «Кого не стоило бы ждать», ставшие хитами.

Известность музыканта укрепилась сильнее, и он наравне с Филиппом Киркоровым, группой «Любэ», Валерием Меладзе был на вершине успеха, а также оказался одним из рекордсменов по количеству «Золотых граммофонов».

В 1997 году Леонид Агутин совершил судьбоносный шаг – он предложил певице Анжелике Варум сотрудничество. Артист захотел записать несколько дуэтов. Это стало началом не только нового этапа в творчестве, но и совершенно новой главы в их личной жизни. Певцы не только выступают вместе до сих пор, но и счастливы в браке.

Первым совместным альбомом Агутина и Варум стал в 2000 году сборник «Служебный роман». Музыкант вскоре порадовал поклонников дуэтом с «Отпетыми мошенниками» — их хит «Граница» стал негласным гимном дембелей и по сей день его можно услышать на радио. Еще один успешный дуэт у Агутина родился с давним другом Владимиром Пресняковым – песня «Аэропорты».

В 2001 году Леонид Агутин с Анжеликой Варум начали сотрудничество с джаз-гитаристом Элом Ди Меолой. Из коллаборации у Агутина в 2005 году вырос альбом Cosmopolitan Life в стиле джаз-фьюжн на английском языке, который тиражировался на несколько частей света. Причем, в США и Канаде он стал крайне популярным.

В 2002 году также с Анжеликой Варум Агутин представил новый совместный альбом «Стоп, любопытство», подготовил две концертные программы — одноименную в поддержку сборника и «Римские каникулы», с которыми артисты гастролировали последующие годы. А в 2005 году выпустили альбом «Ты и я».

Новый дуэт с Варум Агутин записал в 2007 году. Их песня «Две дороги, два пути» завоевала ряд музыкальных премий, включая «Золотой граммофон». Последующие два года Варум и Агутин активно гастролировали по стране и за рубежом. В 2008 году певец получил звание заслуженного артиста России.

Следующим международным проектом Агутина стал проект HAVANA CALLING. Его музыкант организовал в паре с кубинским флейтистом Орландо Вайе. Дуэт с успехом выступил с концертом в 2010 году на Кафедральной площади Гаваны. Позже Агутин написал книгу «Безграничная музыка», в которой подробно рассказал об этом проекте и сотрудничестве с кубинцем.

Еще один заграничный проект – испаноязычный альбом La Vida Cosmopolita увидел свет в 2020 году. Он состоит из 8 треков, гарантировавших ему большой успех заграницей. Песня Just a Rainy Day принесла Агутину победу в 25-м международном конкурсе USA Songwriting Competition в категории «Мировые исполнители». Кроме того, клип Funky Cha на фестивале в Ницце получил награду как лучшее музыкальное видео.

Леонид Агутин: другие проекты, книги

Кроме эстрады, Леонид Агутин регулярно появляется в различных шоу и телепроектах. В 2011 году, например, он вместе с телеведущей Татьяной Лазаревой появился в украинском шоу «Зiрка+Зiрка», где спел песню «Все однажды кончится».

В 2012 году Агутин в паре с актером Федором Добронравовым участвовал в шоу «Две звезды» на телеканале «Россия». Их дуэт одержал в том сезоне победу.

Леонид Агутин долгие годы занимал кресло наставника в вокальном шоу Первого канала «Голос». Дебютный сезон состоялся в 2012 году, и музыкант за 10 лет, что существует проект, пропустил лишь четыре сезона.

Помимо книги «Безграничная музыка», о которой мы рассказали выше, Агутин выпустил еще несколько изданий. В 2008 году он издал сборник своих стихотворений, написанных за десятилетие, и назвал их «Записная книжка 69».

В 2015 году свет увидела книга «Поэзия обычных дней. Арт-дневник», и в ней уже кроме стихов были мемуары.

Леонид Агутин: личная жизнь

Леонид Агутин первый раз женился еще в студенчестве. Его избранницей стала Светлана Белых, с ней союз у исполнителя продлился 5 лет. Но в 1994 году певец на гастролях в Париже встретил новую любовь – балерину Марию Воробьеву. Они не стали расписываться, а жили в гражданском браке.

В 1997 году возлюбленная подарила ему дочь Полину. Правда, вскоре у артиста случился служебный роман со звездой.

Разорвав отношения с балериной, музыкант быстро погрузился в новый роман. Дочь Полина росла практически без отца и сейчас носит фамилию «Воробьева».

Леонид Агутин и Анжелика Варум: история любви

С Анжеликой Варум Леонид Агутин начал сотрудничество в 1997 году. Но оно быстро переросло в служебный роман. Спустя два года у пары появилась дочка Елизавета-Мария, оба родителя дали ей свою фамилию, и получилось «Варум-Агутина». А через год, в 2000-м, они поженились, сыграв свадьбу в Венеции.

Плотный график концертов и гастролей стал причиной, по которой единственная наследница была отправлена в США, на постоянное проживание к отцу Анжелики Варум, Юрию Варуму, где композитор обосновался в Майами после того, как женился во второй раз.

Елизавета-Мария Варум-Агутина решила пойти по родительским стопам. В тинейджерстве она основала свою группу Without Gravity и сейчас регулярно выходит с ней на сцену.

В 2022 году Агутин и Варум отметят 25-летие своих отношений. Но за эту четверть века брак музыкантов не раз трещал по швам. Причина – измены Агутина. В 2011 году пресса писала про роман Леонида с некой красоткой на «Новой волне», они даже целовались, в процессе чего были пойманы папарацци. Певец уверял, что ничего не помнит, потому что был пьян.

Потом история повторилась, правда, с другой дамой и в другом месте. И Анжелика Варум решила поставить точку в отношениях, переехав к матери. Там родительница дала совет дочери простить и терпеть. Что и сделала в итоге артистка, вернувшись к неверному.

Леонид Агутин: доходы

Сколько зарабатывает Леонид Агутин, он не раскрывает. Но известно, что в разгар пандемии коронавируса, когда были отменены все концерты, и артисты сидели без работы, он жаловался на безденежье. Кроме того, в канун Нового года певец рассказывал, что за участие в «Голубых огоньках» ему не платят, как и остальным артистам.

Леонид Агутин сегодня

Осенью 2021 года на Первом канале вышел юбилейный, 10 сезон шоу «Голос». И Леонид Агутин, как 10 лет назад, вместе с Пелагеей, Александром Градским и Димой Биланом вновь был приглашен в качестве наставника на проект. В середине сезона случилось непредвиденное – ушел из жизни Александр Градский, и заканчивали шоу наставники втроем.

В настоящее время Леонид Агутин по-прежнему востребован на эстраде и много гастролирует. Уделяет музыкант внимание своей старшей дочери. Они с Полиной регулярно путешествуют по разным странам. Весит Агутин в настоящее время 67 кг при росте в 172 см.

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