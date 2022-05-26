«Это уже мои, черт возьми, шесть букв»: Екатерина Гордон потребовала от бывшего мужа смены фамилии

По словам общественницы, она вообще не понимает, что за передачу ведет Александр.

Общественница Екатерина Гордон в эфире программы «Легенда» на RTVI потребовала от бывшего мужа телеведущего Александра Гордона смены фамилии.

Как отметила Екатерина Гордон, в 41 год меняться фамилиями уже смешно. При этом она заявила в разговоре с бывшим мужем, что она уже больший Гордон, чем он сам.

«Это что за передачу ты ведешь вообще? С бывшей гражданской женой какого-то бывшего футболиста? Это уже мои, черт возьми, шесть букв». Екатерина Гордон

Напомним, что Екатерина и Александр Гордон были в браке с 2000 по 2006 год. Детей в этом союзе на свет не появилось.

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