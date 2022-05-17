«У Бога нет плохих»: что сказала Василиса Володина о пятой свадьбе Александра Гордона с венчанием

58-летний Александр Гордон сыграл тайную свадьбу с молоденькой арфисткой Софией Каландадзе. Кроме того, пара венчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Этот брак стал для шоумена пятым. Невеста телеведущего также намекнула, что и у нее есть опыт семейной жизни, сказав, что «вообще-то, она уже была замужем» — то ли в шутку, то ли всерьез.

Молодоженов с таким важным событием поздравила и Василиса Володина. Она подметила, что таинство венчания можно проводить в любой день месяца. Ведь у Бога нет плохих дней. Главное — это счастье супругов.

«Как говорится, главное счастье, а не продолжительность брака. Правда, есть одно но — таинство венчания само по себе может проводиться в любой день. У Бога нет плохих. Поэтому остается надеяться, что роспись пришлась на нормальный день», — отметила Василиса Володина.

С женитьбой экс-мужа поздравила и Екатерина Гордон, которая надеется, что рядом с молоденькой возлюбленной телеведущий откажется от своих страстей.

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