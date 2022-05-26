«Я не представляла такой масштаб»: Королева ахнула при виде гардеробных Киркорова

Накануне Наташа Королева заглянула в гости к Филиппу Киркорову и вручила подарок к юбилею. К 55-летию поп-короля муж артистки Сергей Глушко написал его портрет, от вида которого Филипп Бедросович буквально открыл рот.

После торжественного вручения картины, Киркоров провел для Королевой экскурсию по своему особняке. Больше всего артистку потрясли масштабы гардеробной поп-короля.

«Слушай… я была наслышана, я видела Ксюха Собчак ходила тут, рылась у тебя в шмотках, но я не представляла такой масштаб, я не представляла, что это так много. Это же все первые линии, что-то висит с этикеткой», — сказала Королева.

Напомним, еще во время пандемии Сергей Глушко вспомнил былые навыки и снова взял в руки краски. Танцор уже написал ряд портретов Наташи Королевой, которые даже готов продать, правда, не меньше, чем за 5 млн рублей.

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