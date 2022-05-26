«А потом начался Майдан»: Юрий Шевчук вспомнил свой концерт в Луганске осенью 2013 года

Музыкант Юрий Шевчук в эфире программы «Эволюция сознания» вспомнил свои концерты на Украине.

«В 2013 году у нас был концерт в Луганске осенью 2013 года. А потом начался Майдан. И все полетело. Поэтому, конечно, с Украиной у меня много чего связано». Юрий Шевчук

Как отметил Шевчук, в 2007 году он с музыкантами провел большой православный тур в честь тысячелетия крещения Руси. «Сыграли в 24 городах на главных площадях Украины. Все кричали: «Украина и Россия — братья и сестры. Это политики нас сорят. Мы им не сдадимся». На стадионах было по 20-40 тысяч зрителей. Но уже тогда мы поняли, что политики не работают на укрепление дружбы между нашими странами», — заявил Юрий Шевчук.

Напомним, что Юрий Шевчук во время концерта в Уфе сделал несколько противоречивых заявлений о ситуации на Украине. После выступления на него был составлен протокол.

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