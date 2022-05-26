«Мне безразлично, узнали меня или нет»: Шевчук вспомнил историю с «Юрой-музыкантом»

Музыкант Юрий Шевчук в программе «Эволюция сознания» вспомнил историю, когда в 2010 году встречался с президентом России Владимиром Путиным, который его не узнал.

«А как вас зовут, простите?» — произнес глава государства. «Юра Шевчук, музыкант», — ответил лидер группы ДДТ.

«Я — скромный человек. Не думал, что это станет мемом. Мне безразлично, узнали меня или нет. Ну вот пришел я за хлебом в магазин, и меня там не узнали. И что мне теперь — выйти из магазина и не купить хлеба. Или обрыдаться». Юрий Шевчук

Как отметил Юрий Шевчук, он уже не раз говорил, что рок-звездой себя не считает. «Главное, что ты делаешь. Что ты хочешь сказать. Что у тебя на душе и на сердце. Слышат тебя или нет. Здесь идет битва с самим собой. А кто и как меня назвал. Да Господи. Мне абсолютно безразлично. Я никогда не ходил на мажорные тусовки и ярмарки тщеславия», — заявил Юрий Шевчук.

Напомним, что Юрий Шевчук во время концерта в Уфе сделал несколько противоречивых заявлений о ситуации на Украине. После выступления на него был составлен протокол.

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