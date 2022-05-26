Юрий Шевчук рассказал, через сколько лет русские и украинцы будут снова обниматься

Как отметил музыкант, он чувствует себя виноватым.

Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире программы «Эволюция сознания» рассказал, когда россияне и украинцы снова станут друзьями и будут обниматься.

«Надеюсь, что лет через пятьдесят. Не забудется, конечно, ничего. Есть такое выражение «коллективная ответственность». Я в него не очень верю и не понимаю. Но есть личная ответственность, и я ее с себя не снимаю за то, что произошло». Юрий Шевчук

По словам Шевчука, если он чувствует себя виноватым, значит, не все сделал, чтобы этого не случилось. «Я перед вами искренен», — заявил Юрий Шевчук.

Напомним, что Юрий Шевчук во время концерта в Уфе сделал несколько противоречивых заявлений о ситуации на Украине. После выступления на него был составлен протокол.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.