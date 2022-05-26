«Мне хватило этой эротики»: Юрий Шевчук рассказал о своих впечатлениях от просмотра «Дома-2»

Как отметил музыкант, в России есть разная молодежь.

Певец и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в программе «Эволюция сознания» поделился своими впечатлениями от просмотра популярной программы «Дом-2».

«Молодежи у нас на концертах очень много. Это радует. Это будущее России. Девчонки разумные, читающие, интеллигентные. Хорошие просто ребята». Юрий Шевчук

В то же время Юрий Шевчук заметил, что это не вся российская молодежь. «Есть типа «Дом-2». Вы знаете, наверное, передачу такую. Один раз ее видел – мне хватило этой эротики. А молодежь хорошая есть. Она двинет историю. Я уверен», — заявил Юрий Шевчук.

Напомним, что Юрий Шевчук в последнее время сделал несколько противоречивых заявлений. После концерта в Уфе на него был даже составлен протокол. Уже отменено несколько концертов группы ДДТ в России.

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